«В юности Скарлетт была моей любимой героиней». Татьяна Навка рассказала о любимых книгах

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка присоединилась к интернет-акции #КнигаСтудента, которую в День российского студенчества запустил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, и рассказала о любимых книгах, повлиявших на её мышление.
«Выделить невозможно, но есть несколько авторов и произведений, которые в разные периоды жизни оставили у меня приятное послевкусие, давая волю внутреннему диалогу и размышлениям. Конечно же это практически всё литературное творчество Александра Дюма, «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, когда-то в юности Скарлетт была моей любимой героиней, «Богач, бедняк. Нищий, вор» Ирвина Шоу, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, богатый мир произведений А. С. Пушкина (да, да, не удивляйтесь, прочтение школьное и осознанное позже — это абсолютно разные взгляды на мир), также обожаю А. П. Чехова, особенно его маленькие рассказы. И уже позднее романы и рассказы Пауло Коэльо. Коротко не получилось. Но, возможно, о книгах коротко и не стоит?» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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