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Евгения Медведева и Алина Загитова станут гостями шоу «Вечерний Ургант»

Евгения Медведева и Алина Загитова станут гостями шоу «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова станут гостями шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Евгения Медведева и Алина Загитова расскажут про Кубок Первого канала по фигурному катанию», — говорится в анонсе выпуска, который выйдет в эфир на Первом канале в четверг, 4 февраля, в 23:30 по московскому времени.

Фото: Сайт Первого канала

Спортсменки будут капитанами команд на турнире, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Медведева и Загитова не давали совместных интервью и избегали вопросов друг о друге после Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые выиграла Алина. После олимпийского сезона Евгения уходила из группы Этери Тутберидзе, но вернулась осенью 2020 года. Обе фигуристки в сезоне-2020/2021 не выступают. Алина взяла паузу в карьере в декабре 2019 года – поступила в вуз и участвует в шоу, вела проект «Ледниковый период». Евгения не успела восстановиться к чемпионату России после травмы и коронавируса.

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