«Не бойтесь проиграть!» Екатерина Боброва — о новых вызовах в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о переосмыслении известного спортивного девиза после окончания карьеры.
«Главное – не победа, а участие. Я только недавно осознала, что на самом деле значит эта фраза! Ведь с детства мы, спортсмены, просто вычеркнули эти слова из головы и пёрли, как танки, только ради золота на шее!
А сейчас другая жизнь. И ты сталкиваешься с другими «состязаниями». Вот, к примеру, когда я бегаю Гонку Героев, я не бегу ради первого места! Хотя это, в первую очередь, соревнования, но эта история совсем о другом… о преодолении! Это проверка себя, на что ты ещё способен. И в любом случае, это отличное приключение!
Конечно, это ещё и экстрим. И у участника должна быть хотя бы самая минимальная спортивная подготовка. Но это мой способ проверить себя на прочность.
А у кого-то этот способ другой… Но мне кажется, вы должны бросать себе вызов! Не бойтесь проиграть! В любом случае, вы выйдете победителем, потому что в следующий раз вы будете сильнее себя вчерашнего!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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