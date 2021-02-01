«Не бойтесь проиграть!» Екатерина Боброва — о новых вызовах в жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о переосмыслении известного спортивного девиза после окончания карьеры.

«Главное – не победа, а участие. Я только недавно осознала, что на самом деле значит эта фраза! Ведь с детства мы, спортсмены, просто вычеркнули эти слова из головы и пёрли, как танки, только ради золота на шее!

А сейчас другая жизнь. И ты сталкиваешься с другими «состязаниями». Вот, к примеру, когда я бегаю Гонку Героев, я не бегу ради первого места! Хотя это, в первую очередь, соревнования, но эта история совсем о другом… о преодолении! Это проверка себя, на что ты ещё способен. И в любом случае, это отличное приключение!

Конечно, это ещё и экстрим. И у участника должна быть хотя бы самая минимальная спортивная подготовка. Но это мой способ проверить себя на прочность.

А у кого-то этот способ другой… Но мне кажется, вы должны бросать себе вызов! Не бойтесь проиграть! В любом случае, вы выйдете победителем, потому что в следующий раз вы будете сильнее себя вчерашнего!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».