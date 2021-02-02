Трусова: на новый каток Плющенко можно с собаками. Они спокойно бегают везде

Российская фигуристка Александра Трусова, занимающаяся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, что часто приходит на каток с собаками. У Трусовой две собаки: чихуахуа Тина и пудель Лана.

«Я провожу с Ланой и Тиной много времени. В этом и был компромисс, чтобы заводить маленьких собак. Они часто вместе со мной, часто беру их на тренировки. На новый каток Евгения Викторовича можно с собаками. Они спокойно бегают везде, и у нас там много собак: и шпицы, и спаниели — кого только нет.

Все приносят своих собак и все играют с ними. А Евгений Викторович приводит иногда своего Грэя породы кане-корсо. Это очень большая собака серого цвета, очень красивая бойцовская собака. Он его привёл как-то раз и говорит: «Веди Лану, будем знакомить». Но Лана очень испугалась его, полаяла себе в стороночке, и знакомство на этом закончилось», — приводятся слова Трусовой на сайте Олимпийского канала.