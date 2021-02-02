Дмитрий Губерниев рассказал, о чём поговорил бы с Этери Тутберидзе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что с удовольствием взял бы интервью у тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. По словам Губерниева, ему было бы интересно, что ответила бы Тутберидзе, если в фигурном катании поднимут возрастной ценз для фигуристок.

«Фантастический гость, блестящий тренер, я с удовольствием бы поговорил. И начал бы от печки плясать, что ваши результаты только с юными девушками, а если будет…

Потому что людей, которые: «Ой, послушайте, Этери, вы такая грандиозная, вы фантастическая, вы невероятная. Как вам удаётся быть такой фантастической? А вот такой невероятной как удаётся?» – это всё хорошо и здорово. Но она умная женщина, она красотка, она фантастический тренер и личность потрясающая, поэтому – ну сколько можно играть вот в это всё? Поэтому надо, конечно, начинать с главного. Пусть расскажет, пусть поделится», — рассказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Василия Конова.