Стали известны детали формата прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Стали известны подробности формата прыжкового турнира, который пройдёт 5 февраля в рамках командного турнира фигуристов в Москве, сообщает «Р-Спорт».

В прыжковом турнире будет три раунда. В первом каждая команда сделает по четыре разных прыжка, по договорённости, кто какой элемент исполняет. Во втором раунде каждый участник сделает свой самый сложный прыжок. В третьем раунде каждый участник сделает каскад из пяти прыжков. Оценивать фигуристов планируется по действующей на официальных соревнованиях системе баллов.

Ранее сообщалось, что прыжковый турнир пройдёт в формате командного зачёта, где команда девушек посоревнуется с командой юношей.

Девушки: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Юноши: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв.