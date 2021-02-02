Плющенко призвал Жилину делать меньше прыжков

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о совместной работе с юниоркой Вероникой Жилиной.
«Вероника – очень сильная спортсменка. Но тренироваться мы с ней по сути начали совсем недавно. Поэтому в первую очередь нам пока не хватило времени. Нужно поближе познакомиться, поменять систему подготовки.
Мы и с Сашей Трусовой даже меняли систему, чтобы стабилизировать прыжки. У меня совершенно другое видение процесса.
Одна из важных сейчас для Вероники вещей – делать меньше прыжков. В этом возрасте они спокойно прыгают по 150, по 200 прыжков за тренировку, а потом мы удивляемся, чего же они заканчивают в 16 лет. То спина заболела, то колени, то еще что-то.
Поэтому мы сейчас перекомпоновываем ее тренировочный процесс. А так сложно сказать, чего ей не хватает, кроме стабильности. У неё же всё есть на самом деле. У неё прекрасные вращения, у неё хорошая хореография, Серёжа Розанов поставил ей прекрасные программы, у неё прекрасная мама-тренер, которая работает с нами. Поэтому просто нужно немножко времени», — приводит слова Плющенко «Олимпийский канал».
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