Плющенко: мои детки ещё не умели кататься. Многие начинают работать с готовыми фигуристами

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о начале своей тренерской карьеры.
«Растут ли уже воспитанники академии Плющенко, о которых скоро заговорят все? Да времени ещё просто столько не прошло, чтобы говорить о собственных выращенных спортсменах. Я в принципе работаю тренером только четыре года. И я начал работать тренером именно с начальной подготовки. То есть детки, которые приходили ко мне, ещё не умели кататься. Я с этого начинал, и этого я не стеснялся. Потому что многие, например, сразу начинают работать с готовыми спортсменами с тройными прыжками, с четверными прыжками. А мой путь начался именно с начальной подготовки. Мне это понравилось.
Но мне хотелось большего, чем просто работать с маленькими. Через какое-то время начали приходить и те самые «готовые» спортсмены с прыжками — тройными и четверными. А к тому моменту и я был готов с ними работать.
А серьёзно я как тренер начал работать, по сути, два года назад. Я имею в виду ежедневные тренировки, постоянное присутствие. У меня появились мои спортсмены, которых я сам веду и готовлю. У меня есть классные ребята, которые пришли ко мне четыре года назад с двойными прыжками», — приводит слова Плющенко «Олимпийский канал».
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