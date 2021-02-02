Тарасова: трудно сказать, кто поборется с Самоделкиной и Акатьевой на юниорском первенстве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

«Мне трудно ответить на вопрос, кто сможет навязать борьбу Самоделкиной и Акатьевой на юниорском первенстве. Поживём – увидим. Девочки очень сильные, хорошие, и хорошо, что появляются новые лица. Может, кто-то ещё появится.



Что касается Вероники Жилиной, то тоже увидим всё на соревнованиях. Мы вправе ожидать хорошего катания», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кого из фигуристок он считает фаворитками на юниорском первенстве.