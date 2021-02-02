Тарасова: трудно сказать, кто поборется с Самоделкиной и Акатьевой на юниорском первенстве
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о первенстве России среди юниоров, которое пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.
«Мне трудно ответить на вопрос, кто сможет навязать борьбу Самоделкиной и Акатьевой на юниорском первенстве. Поживём – увидим. Девочки очень сильные, хорошие, и хорошо, что появляются новые лица. Может, кто-то ещё появится.
Что касается Вероники Жилиной, то тоже увидим всё на соревнованиях. Мы вправе ожидать хорошего катания», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кого из фигуристок он считает фаворитками на юниорском первенстве.
Александр Жулин назвал фавориток юниорского чемпионата России по фигурному катанию
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