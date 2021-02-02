Адвокат — о сыне Плющенко: мстили родителям, а использовали беззащитного ребёнка

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал скандальную статью о Саше Плющенко, сыне двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
«Там затронут ещё маленький ребёнок, понимаете? Саше семь лет. Замечательный парень! Я его хорошо знаю. И вот то, что напали на беззащитного ребёнка. Мстили родителям на самом деле, а использовали беззащитного маленького человека. Это, конечно, ужасно.
Я же занимался этим делом вплотную. У родителей маленького Саши есть довольно серьёзные враги. Всегда идёт битва за деньги, и поэтому понятно почему и понятно кто. Мы провели своё расследование, эти материалы есть в следствии и сегодня, следствие должно докопаться и установить это. Моих материалов может быть недостаточно, а может достаточно, по крайней мере делу Ефремова хватило, чтобы вынести приговор. А что же касается этого, я хорошо знаю, кто это сделал», — приводит слова Добровинского «Пятый канал».
Напомним, ранее издание «СтарХит» опубликовало информацию, из которой следовало, что сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко болен синдромом Аспергера. Позже выяснилось, что публикация нанесла ребёнку психотравму, из-за которой он замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться.
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