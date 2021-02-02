Ягудин — о командном турнире: зрители увидят то, что на обычных соревнованиях не смогли бы

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о предстоящем командном турнире по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.



«Во всём мире турниры отменяются, а у нас проходят не только по стандартной схеме, но ещё будет и прыжковый турнир. Это круто! Федерация фигурного катания на коньках России, её руководители Александр Горшков, Александр Коган делают всё возможное, чтобы спортсмены не потеряли то, ради чего они работают, – соревнования. На соревнованиях они показывают весь свой талант и всю свою мощь, набирают стабильность. Надеюсь, что прыжковый турнир не будет травмоопасен, впереди финал Кубка России и чемпионат мира. Уверен, что это учитывается.



У зрителей будет возможность увидеть то, что на обычных соревнованиях они не увидят на 100%. Будут совершенно другие задачи у команд, а борьба девчонок против мальчишек придаст турниру в том числе и романтики. Этот турнир не отборочный, поэтому зрители увидят спортсменов в более спокойной обстановке, но всё равно соревновательной. Я думаю, что на этом турнире будет дружественная атмосфера, все будут общаться. В последнее время очень много скандалов и неприятных моментов, а этот турнир будет более объединяющим.



Думаю, что и парни могут выполнить каскад из пяти прыжков. Кто-то сможет, а кто-то – нет, посмотрим. Я так понимаю, будет несколько попыток, и неизвестно, что может произойти под небольшим прессингом на турнире», — приводит слова Ягудина «Р-Спорт».

Стали известны детали формата прыжкового турнира на Кубке Первого канала