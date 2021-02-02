Авербух: Жилина — очень одарённая девушка. У неё колоссальные возможности

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мыслями о предстоящем выступлении фигуристки Вероники Жилиной на первенстве России среди юниоров, которое состоится в Красноярске с 3 по 5 февраля.
«Достаточно хорошо знаю Веронику Жилину, так как она была моей подопечной в проекте «Ледниковый период. Дети». Вероника — очень одарённая девушка. У неё фантастические прыжковые способности: она обладает красивым высоким прыжком. Уже в те годы было понятно, что она будет прыгать очень-очень хорошо. Вращение у неё также на высочайшем уровне. Единственное, с чем у неё были проблемы — стабильные выступления. Главное, чтобы она умела бороться со своими нервами и могла показывать всё, что запланировала. У неё колоссальные возможности.
Даст ли её выступление в Красноярске ответ на вопрос, насколько правильным был переход? Нет, конечно. Это лишь один старт, как он может дать ответы на все вопросы? Бесспорно, он может быть как удачным, так и неудачным, но выступление в Красноярске не даст ответ на вопрос: правильно или неправильно она поступила», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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