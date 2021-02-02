Алиев: цель на командный турнир — вернуть того сильного Димку, который может бороться

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев поделился мнением о командном турнире по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля, а также рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.



«Как идёт моя подготовка? Сначала набирал форму для работы. Теперь набираю форму, чтобы выступить. Считаю, мы должны успеть хорошо подготовится к турниру. Цель на ближайший, командный турнир — попробовать вернуть себя на лёд, того сильного Димку, который может бороться и показывать хорошее катание.



Как на меня повлияла пандемия? Когда весной был серьезный карантин, многое обдумал. Конечно, как для спортсмена, отмена чемпионата мира стала сложным моментом. Я был на пике, мне оставался один старт, хотелось отдать всего себя, погрузить всего себя в этот турнир. Уехал в США на сбор перед чемпионатом прямо заряженным, и тут объявили, что его не будет. Помню, тогда чуть не прослезился. Спортивная жизнь и так очень короткая, всё, чего хочешь, не успеешь в неё уместить: где-то травма, где-то болезнь. А тут знаешь, что ты на пике формы, и отмена воспринимается как траур. Во всём же остальном стараюсь следить за здоровьем. Хотя все же переболел», — приводит слова Алиева «Олимпийский канал».

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