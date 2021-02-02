«Какая же красота». Подписчики оценили фото Соловьёва с самого высокого небоскрёба в мире

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил несколько фотографий, снятых в Бурдж-Халифе, самом высоком небоскрёбе в мире. Отметим, что высота здания составляет 828 метров. Располагается оно в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Соловьёва в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях.



«Аж голова кружится».

«Боже, какая же красота!»

«Выше только звёзды».

«Олимпийский чемпион на олимпийской высоте».



Ранее олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Соловьёвым, в ходе общения с болельщиками в «Инстаграме» рассказала об отношениях с партнёром.