Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Какая же красота». Подписчики оценили фото Соловьёва с самого высокого небоскрёба в мире

«Какая же красота». Подписчики оценили фото Соловьёва с самого высокого небоскрёба в мире
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил несколько фотографий, снятых в Бурдж-Халифе, самом высоком небоскрёбе в мире. Отметим, что высота здания составляет 828 метров. Располагается оно в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Соловьёва в «Инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Аж голова кружится».
«Боже, какая же красота!»
«Выше только звёзды».
«Олимпийский чемпион на олимпийской высоте».

Ранее олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Соловьёвым, в ходе общения с болельщиками в «Инстаграме» рассказала об отношениях с партнёром.

Екатерина Боброва — о Дмитрии Соловьёве: сильно бесил. В начале карьеры постоянно дрались
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021