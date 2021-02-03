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«Такая взрослая стала». Пользователи отреагировали на новые селфи Щербаковой

«Такая взрослая стала». Пользователи отреагировали на новые селфи Щербаковой
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Анна Щербакова разместила новые фотографии на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Щербаковой в «Инстаграме».

Подписчики Щербаковой оценили фотографии спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Разве можно быть такой красивой?»
«Ну что за принцесса?»
«Такая взрослая стала».
«Очень стильно».

Напомним, ранее Щербакова поделилась ожиданиями от прыжкового турнира в Москве. Спортсменка вместе с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой снялась в мини-анонсе, в котором произнесла яркие фразы о соревнованиях.

«Раньше я бы даже не могла представить, что у меня будет такая возможность, а сейчас я могу бросить вызов мальчикам и посмотреть, кто из нас справится лучше», – сказала Щербакова.

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