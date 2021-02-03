«Не мог пошевелиться, просыпался от боли». Фигурист Алиев — о перенесённом коронавирусе

Чемпион Европы и России 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как перенёс коронавирус в декабре 2020 года.
«Ощутил болезнь через дней пять после Гран-при России. Много было разговоров, что кто-то заразился на банкете после Гран-при, но меня там не было. Я уехал раньше. Возможно, заразился в «Сапсане». Это вещь непредсказуемая.
В больницу ездил только на обследование лёгких (КТ). В первую неделю показалось, что есть поражение лёгких. На вторую неделю снимок показал ещё большее поражение лёгких. А потом уже отпустило, состояние держалось на одном уровне. Стал чувствовать вкус и уже был бодрый.
А когда только заболел, вообще не мог пошевелиться. Сковало часть спины, таза, ломало кости. Спать не мог, просыпался от боли, клал плед на пол и ложился туда — на полу было легче. Не знаю, повлиял ли коронавирус на боли в спине. Не чувствовал ни вкусов, ни запахов, потом резко появился вкус, телу стало полегче. В общем, это тяжёлая болезнь. Хотя я переболел не в тяжёлой форме, а, наверное, в средней», — приводятся слова Алиева на сайте Олимпийского канала.
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