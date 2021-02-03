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Евгений Семененко выиграл короткую программу на юниорском ЧР по фигурному катанию

Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место занял Илья Яблоков. Третий результат продемонстрировал Артём Ковалёв.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Юниоры. Короткая программа

1. Евгений Семененко – 87,13.

2. Илья Яблоков – 85,38.

3. Артём Ковалёв – 85,01.

4. Даниил Самсонов – 83,40.

5. Егор Рухин – 81,01.

6. Александр Голубев – 80,18.

7. Кирилл Сарновский – 78,68.

8. Николай Угожаев – 76,27.

9. Андрей Кутовой – 75,83.

10. Максим Белявский – 74,76.

11. Владислав Дикиджи – 74,13.

12. Марк Лукин – 73,71.

13. Всеволод Князев – 72,29.

14. Иван Попов – 70,66.

15. Максим Автушенко – 69,02.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 4 февраля.