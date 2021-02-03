Евгений Семененко выиграл короткую программу на юниорском ЧР по фигурному катанию
Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место занял Илья Яблоков. Третий результат продемонстрировал Артём Ковалёв.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Юниоры. Короткая программа
1. Евгений Семененко – 87,13.
2. Илья Яблоков – 85,38.
3. Артём Ковалёв – 85,01.
4. Даниил Самсонов – 83,40.
5. Егор Рухин – 81,01.
6. Александр Голубев – 80,18.
7. Кирилл Сарновский – 78,68.
8. Николай Угожаев – 76,27.
9. Андрей Кутовой – 75,83.
10. Максим Белявский – 74,76.
11. Владислав Дикиджи – 74,13.
12. Марк Лукин – 73,71.
13. Всеволод Князев – 72,29.
14. Иван Попов – 70,66.
15. Максим Автушенко – 69,02.
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 4 февраля.
Бестемьянова поделилась мнением о предстоящем первенстве России среди юниоров
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
12:36
-
11:28
-
11:02
-
10:10
-
09:31
-
01:02
- 2 февраля 2021
-
23:53
-
22:05
-
21:32
-
20:50
-
20:42
-
20:34
-
19:25
-
18:45
-
17:52
-
17:43
-
17:36
-
17:14
-
16:12
-
15:18
-
11:34
-
11:13
-
10:41
-
10:24
- 1 февраля 2021
-
23:15
-
22:06
-
21:18
-
19:55
-
19:30
-
17:42
-
16:20
-
16:00
-
15:51
-
13:12
-
09:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам