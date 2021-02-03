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Евгений Семененко выиграл короткую программу на юниорском ЧР по фигурному катанию

Евгений Семененко выиграл короткую программу на юниорском ЧР по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Евгений Семененко выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место занял Илья Яблоков. Третий результат продемонстрировал Артём Ковалёв.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Юниоры. Короткая программа
1. Евгений Семененко – 87,13.
2. Илья Яблоков – 85,38.
3. Артём Ковалёв – 85,01.
4. Даниил Самсонов – 83,40.
5. Егор Рухин – 81,01.
6. Александр Голубев – 80,18.
7. Кирилл Сарновский – 78,68.
8. Николай Угожаев – 76,27.
9. Андрей Кутовой – 75,83.
10. Максим Белявский – 74,76.
11. Владислав Дикиджи – 74,13.
12. Марк Лукин – 73,71.
13. Всеволод Князев – 72,29.
14. Иван Попов – 70,66.
15. Максим Автушенко – 69,02.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 4 февраля.

Бестемьянова поделилась мнением о предстоящем первенстве России среди юниоров
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