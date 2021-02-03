Бестемьянова: у Самоделкиной аксель невозможной красоты!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Софьи Самоделкиной в короткой программе на чемпионате России среди юниоров.
Самоделкина заработала 71,37 балла и заняла четвёртое место. В каскаде из тройного акселя и тройного тулупа фигуристка допустила степ-аут после первого прыжка.
«Жалко, что Самоделкина практически сорвала каскад. Хотя аксель у неё невозможной красоты! Она очень выросла, красиво каталась. У меня создалось впечатление, что за те несколько месяцев, что я не видела юниоров, они все подросли. Уже такие взросленькие девушки, очень красивые. Я получила наслаждение.
Жилина упала, но она стала намного интереснее кататься, подросла, повзрослела. Уже не такое детское катание. Падение же всегда загоняет в угол. Она и рисковала, а когда ещё рисковать?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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