Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова: у Самоделкиной аксель невозможной красоты!

Бестемьянова: у Самоделкиной аксель невозможной красоты!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Софьи Самоделкиной в короткой программе на чемпионате России среди юниоров.

Самоделкина заработала 71,37 балла и заняла четвёртое место. В каскаде из тройного акселя и тройного тулупа фигуристка допустила степ-аут после первого прыжка.

«Жалко, что Самоделкина практически сорвала каскад. Хотя аксель у неё невозможной красоты! Она очень выросла, красиво каталась. У меня создалось впечатление, что за те несколько месяцев, что я не видела юниоров, они все подросли. Уже такие взросленькие девушки, очень красивые. Я получила наслаждение.

Жилина упала, но она стала намного интереснее кататься, подросла, повзрослела. Уже не такое детское катание. Падение же всегда загоняет в угол. Она и рисковала, а когда ещё рисковать?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

13-летняя Самоделкина: я хочу первой в мире среди девушек сделать четверной риттбергер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021