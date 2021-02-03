Алексей Ягудин оценил выступление фигуристок в короткой программе на ЧР

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление спортсменов в короткой программе на чемпионате России среди юниоров. Короткие программы выиграли Евгений Семененко и Софья Муравьёва.

«Я даже не удивлён сложному техническому уровню, который демонстрируют наши ребята. За последние годы они нас приучили, что тройной аксель или четверной прыжок — это не является чем-то уникальным. Это элементы, без которых невозможно бороться за попадание в тройку лучших.

Приятно удивлён как парнями, так и девушками. Приличный технический уровень, отсюда и огромное количество чистых прокатов. Радостно, что не было спортсменов, которые «не отсюда». Приятно было комментировать сегодняшние прокаты. Классно наблюдать за сложным контентом», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.