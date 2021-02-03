Российские фигуристы могут провести заключительный этап подготовки к ОИ-2022 в Красноярске
Российские фигуристы могут провести заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Красноярске.
«Мы уже сейчас ведём диалог с Федерацией фигурного катания на коньках России о мероприятиях 2022 года. Не будем пока загадывать, но заключительный этап подготовки олимпийской сборной планируется проводить здесь, в „Кристалле“ (ледовая арена в Красноярске. – Прим. ред.)», — приводит слова министра спорта края Павла Ростовцева ТАСС.
Напомним, в настоящее время в Красноярске проходит первенство России по фигурному катанию. Турнир начался сегодня, 3 февраля, и продлится до 5 февраля. Соревнования проходят на ледовой арене «Кристалл».
Ранее российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала победу в короткой программе.
«Не ожидала». Муравьёва прокомментировала победу в короткой программе на первенстве России
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