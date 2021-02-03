Валиева: когда мне было не очень хорошо, я всегда смотрела олимпийский прокат Загитовой

Россиянка Камила Валиева поделилась мнением о выступлении фигуристок на Олимпийских играх, которые ей особенно запомнились.

«Чьё первое выступление я помню? В первый раз я посмотрела в 2014 году Олимпиаду, Юлию Липницкую. Мне так понравилось, вот, наверное, с тех пор думаю об этом… Помню, когда маленькая была, я всё время говорила: „Я хочу быть олимпийской чемпионкой! Я хочу быть олимпийской чемпионкой“.



Я очень много пересматривала Алину Загитову, именно олимпийскую произвольную программу. Не знаю почему. Серьёзно, всегда, когда мне было не очень хорошо, я всё время смотрела Алину. Она с таким драйвом катала, и я думала: «Ну раз у Алины получилось так легко кататься, значит, и у меня получится!» — приводит слова Валиевой «Олимпийский канал».