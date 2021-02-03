«Нет, я не грустная». Акатьева — о выступлении в короткой программе на юниорском ЧР

Россиянка Софья Акатьева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Напомним, по результатам проката Акатьева стала второй, уступая 0,17 балла Софье Муравьёвой. Произвольную программу фигуристки представят завтра, 4 февраля.



«Нет, я не грустная, я просто не смотрела ещё свой прокат. Сейчас посмотрю на свои ошибки, это очень интересно, и сделаю выводы. Сейчас я немного растеряна. Прокат был рабочим, я буду улучшаться. Аксель удалось вытащить, потому что я много попыток делала на тренировках и сработал определённый механизм в прокате, поэтому у меня получилось. Вообще я аксель делаю стабильно, особенно последнюю неделю.



Конечно, завтра я будут более сконцентрированной, вдумчиво заходить на все элементы, но я не задумываюсь перед произвольной о своем месте в короткой, потому что мне нужно сосредоточиться только на своих элементах», — приводит слова Акатьевой «Р-Спорт».

«Не ожидала». Муравьёва прокомментировала победу в короткой программе на первенстве России