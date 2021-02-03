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Победный прокат Софьи Муравьёвой в короткой программе на первенстве России

Победный прокат Софьи Муравьёвой в короткой программе на первенстве России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Сегодня, 3 января, на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске фигуристки представили короткие программы. По результатам проката первое место занимает Софья Муравьёва, опережая ближайшую преследовательницу, Софью Акатьеву, на 0,17 балла.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Произвольную программу фигуристки представят завтра, 4 февраля.

Напомним, по окончании короткой программы Муравьёва дала комментарий по своему выступлению. По словам Софьи, она желала попасть в тройку лучших, но о первом месте даже не думала.

Поделился мнением о выступлении фигуристок в короткой программе на чемпионате России среди юниоров и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин оценил выступление фигуристок в короткой программе на ЧР
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