Валиева: думаю, в 25 лет с кровати буду еле вставать

Россиянка Камила Валиева поделилась своим мнением о продолжительности своей карьеры в фигурном катании.

«Хотела бы я кататься столько же, сколько Алёна Савченко? Не буду говорить за всех, но думаю, что кататься до 30 лет в одиночном катании — это и слишком долго, и менее возможно, чем в парном. Как по мне, лучше в пик своей формы сделать всё по максимуму, чтобы потом спокойно жить с ощущением того, что всё, что мог, ты сделал. Я думаю, в 25 лет прыгать четверные будет намного сложнее, чем в 15.

Лиза Туктамышева потрясающая, конечно. Но я говорю про себя. Мне кажется, что в 25 лет я с кровати-то буду потихонечку вставать», — приводит слова Валиевой «Олимпийский канал».



Ранее сообщалось, что у Валиевой имеется разряд по художественной гимнастике.