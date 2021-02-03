Валиева: думаю, в 25 лет с кровати буду еле вставать

Россиянка Камила Валиева поделилась своим мнением о продолжительности своей карьеры в фигурном катании.
«Хотела бы я кататься столько же, сколько Алёна Савченко? Не буду говорить за всех, но думаю, что кататься до 30 лет в одиночном катании — это и слишком долго, и менее возможно, чем в парном. Как по мне, лучше в пик своей формы сделать всё по максимуму, чтобы потом спокойно жить с ощущением того, что всё, что мог, ты сделал. Я думаю, в 25 лет прыгать четверные будет намного сложнее, чем в 15.
Лиза Туктамышева потрясающая, конечно. Но я говорю про себя. Мне кажется, что в 25 лет я с кровати-то буду потихонечку вставать», — приводит слова Валиевой «Олимпийский канал».
Ранее сообщалось, что у Валиевой имеется разряд по художественной гимнастике.
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