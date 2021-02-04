Трусова показала своё фото в эффектном вечернем платье и туфлях на высоком каблуке

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Александра Трусова в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фотографию в чёрном вечернем платье и туфлях на высоком каблуке.

Фото: https://www.instagram.com/avtrusova/

Напомним, что ранее Александра вместе с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой поделилась ожиданиями от прыжкового турнира в Москве, который состоится уже завтра, 5 февраля.



Помимо прочего, Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.