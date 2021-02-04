Беременная Татьяна Волосожар показала свежие студийные фото

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, которая беременна вторым ребёнком, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. Первое фото цветное, второе чёрно-белое.
«А вам больше нравится фото в цвете или чёрно-белый вариант?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Вы прелестны в любом цвете».
«Нам больше всего нравится видеть вас! Здоровья и счастья!»
«Какая хорошенькая. Что-то мне подсказывает, что у Анжелички будет братик. Не знаю почему».
Вместе с партнёром и мужем Максимом Траньковым Волосожар воспитывает дочь Анжелику, которой в феврале исполнится четыре года. Сейчас супруги ожидают мальчика, который появится на свет ближе к лету.
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