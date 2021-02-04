«Время перемен». Мария Сотскова предстала в новом образе после известия о разводе с мужем

Бывшая российская фигуристка 20-летняя Мария Сотскова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в новом образе после известия о разводе с мужем, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком.
«Время перемен. Спасибо за мой новый образ», — подписала фото Сотскова, поблагодарив одну из московских парикмахерских.
Фото: «Инстаграм» Марии Сотсковой
18 января Омельчук в своём «инстаграме» сообщил об их разводе, написав: «Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так всё должно быть, наверное. А как должно быть, никто не знает. Я убеждён был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся».
Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.
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