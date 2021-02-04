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Медведева рассказала, с каким показательным номером выступит на Кубке Первого канала

Медведева рассказала, с каким показательным номером выступит на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала, какой показательный номер продемонстрирует на командном турнире в Москве. Кубок Первого канала пройдёт с 5 по 7 февраля.

«Это будет очень красивый номер, который я уже показывала на публике, – под Анну Герман, «Эхо любви». Один из моих любимых показательных номеров, он создаёт такую необычную, нежную атмосферу, которая висит в воздухе», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, Медведева не примет участия в соревнованиях, но будет капитаном одной из команд.

«Я немножко взволнована, так как для меня это первый опыт участия в принципе в таких соревнованиях в России. Это первый турнир, который будет проведён в этом формате. Но как человек, который участвовал в командных соревнованиях и на Олимпиаде, и в командных чемпионатах мира в Америке, в Японии, хочу сказать, что этот турнир намного отличается от обычных. Обстановка там такая весёлая, праздничная, и эти турниры оставляли у меня только позитивные эмоции», — добавила она.

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