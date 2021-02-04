«Бедный парнишка». Подписчики оценили видео «адской» тренировки 8-летнего сына Плющенко

В «Инстаграме» появилось видео тренировки на растяжку с участием Саши Плющенко, восьмилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.

«Растяжка с моим хореографом Галиной Потдыковой», — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Бедный парнишка».

«Адская тренировка».

«Почему-то от этого видео хочется грустить...»

«Герой. Но грустно почему-то. Смотреть тяжело».

«Боже мой! Какой он трудяга, этот мальчик просто трудяга! Так интересно следить за его успехом! Гном Евгеньевич — трудяга».

Ранее фигуристка Александра Трусова заявила, что на новый каток Плющенко можно приходить с собаками.