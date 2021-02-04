«Бедный парнишка». Подписчики оценили видео «адской» тренировки 8-летнего сына Плющенко
В «Инстаграме» появилось видео тренировки на растяжку с участием Саши Плющенко, восьмилетнего сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
«Растяжка с моим хореографом Галиной Потдыковой», — отмечается в подписи к видео.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Бедный парнишка».
«Адская тренировка».
«Почему-то от этого видео хочется грустить...»
«Герой. Но грустно почему-то. Смотреть тяжело».
«Боже мой! Какой он трудяга, этот мальчик просто трудяга! Так интересно следить за его успехом! Гном Евгеньевич — трудяга».
Ранее фигуристка Александра Трусова заявила, что на новый каток Плющенко можно приходить с собаками.
Трусова: на новый каток Плющенко можно с собаками. Они спокойно бегают везде
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
12:13
-
11:30
-
11:13
-
10:35
-
09:29
-
09:20
-
09:10
-
01:00
- 3 февраля 2021
-
23:52
-
23:32
-
23:02
-
21:20
-
20:44
-
20:04
-
19:03
-
18:45
-
18:36
-
17:33
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:27
-
16:06
-
15:00
-
12:36
-
11:28
-
11:02
-
10:10
-
09:31
-
01:02
- 2 февраля 2021
-
23:53
-
22:05
-
21:32
-
20:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам