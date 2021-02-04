Елена Ильиных показала фото с возлюбленным из зимнего Нью-Йорка
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила зимнюю фотографию, сделанную в Нью-Йорке, рядом стоит её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.
«Весь день гуляем, немножко мёрзнем, греемся в кафешках, фотографируемся со всеми красивыми зданиями (со всеми!), много смеёмся и заряжаемся энергией суперкрутого Нью-Йорка! Купили билеты в MoMa и надеемся успеть попасть в Центральный парк. Никогда такого не было — и вот опять! На завтра тоже грандиозные планы, но об этом позже.
P. S. Бруклинский мост невероятно красивый», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
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