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Елена Ильиных показала фото с возлюбленным из зимнего Нью-Йорка

Елена Ильиных показала фото с возлюбленным из зимнего Нью-Йорка
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила зимнюю фотографию, сделанную в Нью-Йорке, рядом стоит её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.

«Весь день гуляем, немножко мёрзнем, греемся в кафешках, фотографируемся со всеми красивыми зданиями (со всеми!), много смеёмся и заряжаемся энергией суперкрутого Нью-Йорка! Купили билеты в MoMa и надеемся успеть попасть в Центральный парк. Никогда такого не было — и вот опять! На завтра тоже грандиозные планы, но об этом позже.

P. S. Бруклинский мост невероятно красивый», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

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