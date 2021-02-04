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Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров

Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второй результат продемонстрировал Александр Голубев. Тройку призёров замкнул Егор Рухин.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Юниоры. Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 247,37.
2. Александр Голубев – 236,58.
3. Егор Рухин – 235,71.
4. Илья Яблоков – 234,24.
5. Николай Угожаев – 228,41.
6. Владислав Дикиджи – 228,02.
7. Даниил Самсонов – 226,20.
8. Кирилл Сарновский – 225,02.
9. Артём Ковалёв – 223,27.
10. Андрей Кутовой – 217,07.
11. Максим Белявский – 215,56.
12. Андрей Анисимов – 213,66.
13. Всеволод Князев – 211,53.
14. Иван Попов – 201,32.
15. Фёдор Зонов – 199,49.

Семененко лидировал после короткой программы.

Евгений Семененко выиграл короткую программу на юниорском ЧР по фигурному катанию
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