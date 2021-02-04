Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров

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Евгений Семененко стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второй результат продемонстрировал Александр Голубев. Тройку призёров замкнул Егор Рухин.



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск

Юниоры. Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 247,37.

2. Александр Голубев – 236,58.

3. Егор Рухин – 235,71.

4. Илья Яблоков – 234,24.

5. Николай Угожаев – 228,41.

6. Владислав Дикиджи – 228,02.

7. Даниил Самсонов – 226,20.

8. Кирилл Сарновский – 225,02.

9. Артём Ковалёв – 223,27.

10. Андрей Кутовой – 217,07.

11. Максим Белявский – 215,56.

12. Андрей Анисимов – 213,66.

13. Всеволод Князев – 211,53.

14. Иван Попов – 201,32.

15. Фёдор Зонов – 199,49.

Семененко лидировал после короткой программы.