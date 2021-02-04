Татьяна Тарасова опубликовала пост в память о Сергее Гринькове, который скончался в 28 лет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посвятила пост в «Инстаграме» двукратному олимпийскому чемпиону в парном катании Сергею Гринькову. Сегодня, 4 февраля, фигуристу исполнилось бы 54 года.

«День рождения Серёжи Гринькова. Помним, любим нашего Серёжу всегда!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

В паре с Екатериной Гордеевой Гриньков выиграл золото на Олимпийских играх 1988 и 1994 годов, стал четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. В апреле 1991 года Гордеева стала его супругой. 11 сентября 1992 года у них родилась дочь Дарья.

Гриньков скончался 20 ноября 1995 года во время тренировки на льду в Лейк-Плэсиде (США) в 28-летнем возрасте. Причиной смерти стал инфаркт.