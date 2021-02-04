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Аделина Сотникова рассказала, смогла ли бы она встречаться с простым парнем

Аделина Сотникова рассказала, смогла ли бы она встречаться с простым парнем
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о том, смогла ли бы она встречаться с «простым парнем».

«Мы все простые люди. Если людям хорошо вместе, то абсолютно неважно, из какой он сферы деятельности. Главное, чтобы личное пространство было, не выносили мозг друг другу, понимали, поддерживали. Совместные интересы, например, как покорять вершины. Цели, задачи, поставленные совместно. Уважать желания друг друга», — написала Сотникова в своём «инстаграме».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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