Аделина Сотникова назвала главные качества для завоевания золота Олимпиады
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика, какие качества являются главными для завоевания олимпийского золота.
«Желание. Бесстрашие. Уверенность в себе. Доверие (тренерский состав). Не жалеть себя, жить душой этим делом, любить», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
24-летняя Аделина Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.
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