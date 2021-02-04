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Татьяна Тарасова раскритиковала судей юниорского ЧР и предложила дисквалифицировать их

Татьяна Тарасова раскритиковала судей юниорского ЧР и предложила дисквалифицировать их
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмутилась работой судей, обслуживающих юниорский чемпионат России по фигурному катанию.

В ходе произвольной программы у юношей судьи ошиблись в отношении Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота: четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупов. Однако техническая бригада оба прыжка в каскаде посчитала как тройные тулупы. Вскоре результаты были пересмотрены, и Рухин, изначально занявший четвёртое место, стал обладателем бронзы.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада, — значит, её нет, судили как новички, как в первый день работы.

Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с её руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год", — цитирует Тарасову ТАСС.

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