Артемьева и Назарычев выиграли короткую программу на юниорском чемпионате России

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Третий результат продемонстрировали Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 70,87.
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов – 68,40
3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 67,77.
4. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 67,38.
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 66,21.
6. Карина Сафина/Сергей Бахмат – 65,37.
7. Дарья Бояринцева/Максим Шагалов – 64,23.
8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 61,02.
9. Алина Расковалова/Артём Бутаев – 59,37.
10. Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько – 56,97.
11. Екатерина Сторублёвцева/Артём Грицаенко – 56,96.
12. Александра Каргулина/Илья Калашников – 53,04.
Произвольные программы пары покажут завтра, 5 февраля.
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