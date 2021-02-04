Жулин прокомментировал ошибку судей в отношении Рухина на юниорском ЧР

Двукратный призёр зимних Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ошибку судей в отношении Егора Рухина в произвольной программе на юниорском чемпионате России.
В ходе произвольной программы у юношей судьи ошиблись в отношении Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота: четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупов. Однако техническая бригада оба прыжка в каскаде посчитала как тройные тулупы. Вскоре результаты были пересмотрены, и Рухин, изначально занявший четвёртое место, стал обладателем бронзы.
«Такие вопросы изначально к судейской панели, если было — не доглядели. Такое бывает редко. Пересмотрели — был повод. У меня было такое с Бобровым и Соловьёвой, мы проиграли короткий танец, а потом нам сказали, что в подсчётах было что-то не так. Пересмотрели и отдали нам первое место. Это произошло сразу после соревнований, не на следующий день.
Я считаю, что нужно внимательно изучить вопрос, все мы люди, и все мы ошибаемся. Если это спланированная акция — разбираться. Если человеческий фактор — другое. Там работают достаточно опытные люди в техническом плане. Они разберутся гораздо лучше нас», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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