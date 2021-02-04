«Это человеческий фактор». Мария Бутырская — об ошибках судей на юниорском ЧР

Чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская прокомментировала ошибку судей в отношении Егора Рухина в произвольной программе на юниорском чемпионате России.

В ходе произвольной программы у юношей судьи ошиблись в отношении Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота: четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупов. Однако техническая бригада оба прыжка в каскаде посчитала как тройные тулупы. Вскоре результаты были пересмотрены, и Рухин, изначально занявший четвёртое место, стал обладателем бронзы.

«Это всё-таки не компьютер, это человеческий фактор. Бывает иногда так. В принципе есть специалист, есть контролёр, есть ассистент контролёра… Но вот случайно вбили неправильно, бывает такое. Пересмотрели же результат, всё хорошо. Ничего страшного, не думаю, что здесь надо людей за это дисквалифицировать.

Бывали ли у меня в карьере похожие ситуации? У нас проще было, у нас всё-таки были другие оценки. Такого не было, чтобы где-то ошиблись или что-то не додали. Да и никаких разбирательств никогда тоже не было», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.