Илья Авербух — об инциденте с оценкой Рухина: любые ошибки допустимы, если они исправлены

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал инцидент с ошибкой судей на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Судьи ошиблись в отношении фигуриста Егора Рухина в произвольной программе. Спортсмен выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из четверных прыжков приняла за тройной. Позднее оценки Рухина были пересмотрены, и он стал обладателем бронзовой награды.

«Любые ошибки допустимы, если они исправлены. Судейство фигурного катания стало технологичней, поэтому логично, что такие ошибки могут происходить — история знает такие примеры. Главное, что исправились. Как итог — всё хорошо», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.