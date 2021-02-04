«В целом довольна прокатом». Жилина — о произвольной программе на первенстве России

Россиянка Вероника Жилина прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске. В настоящее время свои произвольные программы представили уже 16 фигуристок. Жилина на данный момент занимает 10-е место.
«В целом я довольна своим прокатом. На второй лутц не хватило сил, и у меня он не получился. Но я сделала два четверных тулупа в программе и очень рада этому. В последнее время на тренировках у меня стал нестабильным тройной аксель, но в скором времени я хочу откатать программу с акселем и двумя четверными тулупами», — приводит слова Жилиной «Р-Спорт».
Ранее произвольные программы представили фигуристы. В результате победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров стал Евгений Семененко в Красноярске. Второй результат продемонстрировал Александр Голубев. Тройку призёров замкнул Егор Рухин.
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