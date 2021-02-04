Ягудин подвёл итоги выступления фигуристок на первенстве России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал итоги выступления фигуристок на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Напомним, победителем первенства в итоге стала Софья Акатьева, второй результат продемонстрировала Аделия Петросян, третьей стала Софья Муравьёва.



«Большее впечатление произвели Акатьева и Петросян, также Самоделкина и Муравьёва. Да вся последняя шестёрка в принципе. Они все стоят рядом. После не особо чистых прокатов у мужчин в произвольной девчонки показали, что они могут. Были срывы, но, повторюсь, очень понравились две зажигалки — Петросян и Акатьева.

В принципе весь турнир оставил приятные впечатление. Юниоры показали, что не стоит смотреть только на взрослое первенство, но нужно смотреть и на юниорские этапы. Именно тут рождаются будущие звёздочки.



Очень многие прошли «Ледниковый период», и, может быть, им это добавило презентации и ощущения музыкальных композиций. Я не могу выделить кого-то, но тройка очень сильна, да и кто вне её – очень сильны. Очень приятно, и видно, что, возможно, через год-два будем комментировать их и поздравлять с победой на взрослых турнирах.



Третье и четвёртое места Самоделкиной и Муравьёвой очень близки, в несколько десятых. Тут уже больше решали мелочи, Самоделкина же не 15-20 баллов проиграла. Просто Муравьёва идеальнейшим образом откатала более простой набор, как и прекрасно откатала днём ранее короткую. Всё это в сумме дало ей бронзу, а Самоделкина пошла на риск. Риск осознанный, но он оставил её за бортом. И всё равно, этот риск рано или поздно выведет её на пьедестал. Как и сказала, кстати, сама Самоделкина в своём интервью после проката, что она оценила своё выступление на три с плюсом и ей нужно работать над стабильностью. Вот я думаю, что стабильность и умение выезжать четверные помогут ей в будущем.



Смогли бы Хромых и Усачёва подвинуть сегодняшних лидеров? Ненавижу сослагательные наклонения. А если бы все попадали, а если бы все, наоборот, откатались наилучшим образом. Если бы они выступали — прокомментировал бы, а так нечего комментировать», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Акатьева, занявшая первое место на ЧР среди юниоров, назвала победный прокат не идеальным