Алексей Ягудин поделился мнением об отказе Косторной принимать участие в командном турнире

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал пропуск Алёны Косторной командного турнира, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.
«Конечно, немного расстроен, что не увидим Алёну Косторную на командном турнире. Александр Жулин тут недавно сказал, что есть две причины: либо спортсмен не готов, либо спортсмен болен. Со слов Жени Плющенко, Алёна переболела в декабре и полностью восстановилась. Вопрос остаётся открытым: почему Алёна Косторная снялась с командного турнира?
По-человечески желаю, чтобы она преодолела то, что повлияло на её снятие с командного турнира. Для того, чтобы в будущем предстать перед нами в своих лучших кондициях», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, ранее сообщалось, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни. В сезоне-2020/2021 Алёна пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.
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