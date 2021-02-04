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«Совершенно обнаглели!» Тарасова — о скандальном судействе на юниорском чемпионате России

«Совершенно обнаглели!» Тарасова — о скандальном судействе на юниорском чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал вокруг грубой ошибки судей на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Ошибку судей называют человеческим фактором? 11 человек не видят четверной прыжок, и это они называют человеческим фактором?! Пусть тогда эти люди не занимаются судейством. Почему такое снисхождение к судьям?

Это же не один человек не увидел, как так можно? О каком объективном судействе мы можем говорить? Это не человеческий фактор — это античеловеческий фактор. Ребёнку как быть в такой ситуации? Совершенно обнаглели! Я и представить не могла, что когда-нибудь услышу подобное», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, судьи ошиблись в отношении фигуриста Егора Рухина в произвольной программе. Спортсмен выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада четверной сальхов сочла за тройной. Позднее оценки Рухина были пересмотрены, и он стал обладателем бронзовой награды.

Отметим, что в этом межсезонье Тарасова помогала Рухину в подготовке.

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