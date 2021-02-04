Плющенко заставил сына сделать 50 приседаний за опоздание на тренировку
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко разместил в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» видео, где демонстрируется, как его сын Саша выполняет приседания за опоздание на тренировку.
Напомним, ранее сообщалось, что Саша Плющенко получил психотравму из-за которой он замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться. Причиной тому послужила публикация в издании «СтарХит», из которой следовало, что сын Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской болен синдромом Аспергера.
Позже Рудковская на своей официальной странице в «Инстаграме» рассказала о судебно-психиатрической экспертизе, которую прошёл Саша в рамках дела против издания «СтарХит».
Сын Плющенко и Рудковской прошёл судебно-психиатрическую экспертизу
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