Глейхенгауз анонсировал сюрпризы в командном турнире

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своим мнением о предстоящем выступлении фигуристок в прыжковом турнире, а также отметил, что на командном турнире стоит ожидать сюрпризов.



«На прыжковом турнире фигуристки из нашей группы будут прыгать то, что умеют, а в самих соревнованиях, в короткой и произвольной программах, посмотрим, должны быть сюрпризы. Цели всем ясны, мы доводим программы до той сложности, чтобы победить.

Готовились ли как-то специально к прыжковому турниру? Каскад из пяти прыжков для нас не стал удивлением, мы делаем постоянно такие вещи на тренировках. Как вы помните, Алина Загитова на Олимпиаде на тренировке его прыгала», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.



Напомним, командный турнир пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 8 февраля.