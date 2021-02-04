Плющенко поделился подробностями о подготовке Косторной к финалу Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко сообщил подробности о подготовке чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной к финалу Кубка России, который, как сообщалось ранее, должен пройти с 26 февраля по 2 марта в Москве.
«У нас впереди финал Кубка России, и мы с Алёной готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. У нас была проблема с коронавирусом. И она, к сожалению, по медицинским показателям не смогла восстановиться к турниру Первого канала. Алёна проводит каждый день по две тренировки. Просто она в силу состояния здоровья сейчас не может выступать на все сто процентов, что естественно. Я надеюсь, что мы успеем подготовиться к финалу Кубка России. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».
- 4 февраля 2021
-
23:15
-
22:49
-
21:55
-
21:28
-
20:59
-
20:37
-
20:23
-
19:54
-
19:45
-
19:12
-
18:56
-
18:44
-
18:35
-
18:04
-
17:46
-
17:34
-
15:21
-
15:08
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:49
-
14:29
-
14:23
-
14:01
-
13:24
-
12:58
-
12:46
-
12:13
-
11:30
-
11:13
-
10:35
-
09:29
-
09:20
-
09:10