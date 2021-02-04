Плющенко поделился подробностями о подготовке Косторной к финалу Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко сообщил подробности о подготовке чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной к финалу Кубка России, который, как сообщалось ранее, должен пройти с 26 февраля по 2 марта в Москве.



«У нас впереди финал Кубка России, и мы с Алёной готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. У нас была проблема с коронавирусом. И она, к сожалению, по медицинским показателям не смогла восстановиться к турниру Первого канала. Алёна проводит каждый день по две тренировки. Просто она в силу состояния здоровья сейчас не может выступать на все сто процентов, что естественно. Я надеюсь, что мы успеем подготовиться к финалу Кубка России. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

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