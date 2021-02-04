Тренер Трусовой сообщил, что проблема травмы фигуристки ещё не ушла

Тренер академии Евгения Плющенко Сергей Алексеев сообщил подробности о состоянии двукратной чемпионки мира среди юниоров, 16-летней фигуристки Александры Трусовой.
«К сожалению, проблема травмы Трусовой не ушла. Но зная характер Саши, уверен, что в командном турнире она будет стараться выступать на максимум.
Она может прыгать четверные тулуп, сальхов, флип и лутц. Риттбергер она очень хочет сделать, но мы с ней очень давно его не прыгали», — приводит слова Алексеева Sport24.
Трусова, помимо прочего, известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.
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