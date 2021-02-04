Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Тренер Трусовой сообщил, что проблема травмы фигуристки ещё не ушла

Тренер Трусовой сообщил, что проблема травмы фигуристки ещё не ушла
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Тренер академии Евгения Плющенко Сергей Алексеев сообщил подробности о состоянии двукратной чемпионки мира среди юниоров, 16-летней фигуристки Александры Трусовой.

«К сожалению, проблема травмы Трусовой не ушла. Но зная характер Саши, уверен, что в командном турнире она будет стараться выступать на максимум.

Она может прыгать четверные тулуп, сальхов, флип и лутц. Риттбергер она очень хочет сделать, но мы с ней очень давно его не прыгали», — приводит слова Алексеева Sport24.

Трусова, помимо прочего, известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.

Трусова показала своё фото в эффектном вечернем платье и туфлях на высоком каблуке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021