Загитова и Медведева рассказали, что им нравится друг в друге

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева рассказали, что им нравится друг в друге.

Вот что сказала Загитова о Евгении.

«Мне всегда нравилось, что Женя идёт до конца и борется. Какой элемент в её исполнении мне нравится? Сальхов», — сказала Загитова во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

А это слова Медведевой в адрес Алины.

«Алина умеет очень много работать и не останавливается. Если у неё что-то не получается, она это преодолевает. У всех спортсменов бывает много травм. У нас у всех всё болит, но Алина умеет это преодолевать. Колени, голеностопы, перед Олимпиадой всё это было хорошо видно. Нам было тяжело на сборах. Но Алина очень хорошо подготовилась и прошла с высоко поднятой головой. Элемент Алины? Лутц», — рассказала Медведева.