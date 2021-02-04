Загитова и Медведева рассказали, что им нравится друг в друге

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева рассказали, что им нравится друг в друге.
Вот что сказала Загитова о Евгении.
«Мне всегда нравилось, что Женя идёт до конца и борется. Какой элемент в её исполнении мне нравится? Сальхов», — сказала Загитова во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
А это слова Медведевой в адрес Алины.
«Алина умеет очень много работать и не останавливается. Если у неё что-то не получается, она это преодолевает. У всех спортсменов бывает много травм. У нас у всех всё болит, но Алина умеет это преодолевать. Колени, голеностопы, перед Олимпиадой всё это было хорошо видно. Нам было тяжело на сборах. Но Алина очень хорошо подготовилась и прошла с высоко поднятой головой. Элемент Алины? Лутц», — рассказала Медведева.
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