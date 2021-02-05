Загитова рассказала, как в одном из сезонов каталась в платье Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась подробностями, как в одном из сезонов каталась в платье двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой.
«Есть ли традиция, что фигуристы передают друг-другу платья? На самом деле, моя программа называлась «Дон Кихот», и Этери Георгиевна сказала, что у Жени есть платье, которое мне подойдёт под программу. Женя любезно согласилась дать мне его на сезон, чтобы я в нём покаталась», — сказала Загитова во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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