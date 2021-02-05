Медведева рассказала о главной задаче, стоящей перед ней и Загитовой на командном турнире

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала о ключевой задаче, которая стоит перед ней и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на командном турнире в Москве.



«Мы – капитаны. И наша основная цель и задача как для лидеров команд – создать необычную атмосферу командного турнира. Ведь мы все выступаем по одиночке. Нас всю жизнь учат, что фигурное катание — это индивидуальный вид спорта и ни на кого ровняться не надо. У нас есть определённый коридор, своя дорога и мы по ней идём», — сказала Медведева во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.



Напомним, командный турнир пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 8 февраля.

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